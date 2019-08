Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelecfahrerin schwer verletzt

Marsberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr kam es auf der Straße Zum Steingrund zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Frau aus Marbserg war mit ihrem Pedelec in Richtung Oesterholz unterwegs. Im Bereich der Einmündung Twisterstraße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen der Frau und einem 81-jährigen Mann aus Masberg, der mit seinem Auto in gleicher Richtung unterwegs war.

