Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger bietet Wohnungen an

Enkenbach-Alsenborn - Freiburg im Breisgau - Island (ots)

Einer 24-Jährigen aus der pfälzischen Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn haben mutmaßliche Betrüger eine Studentenwohnung in Freiburg (Breisgau) angeboten. Die Frau suchte über ein Onlineportal nach einer Wohngemeinschaft in der Universitätsstadt. Per E-Mail antwortete sie auf eine Annonce, und der vermeintliche Anbieter stellte ihr eine Wohnung in Aussicht. Die Bedingungen: Sie sollte sofort 950 Euro Kaution überweisen und elektronisch eine Kopie ihres Ausweises schicken. Die 24-Jährige verschickte die Kopie, hegte dann jedoch Zweifel an der Echtheit des Angebots. Den Geldbetrag überwies sie nicht. Stattdessen entdeckte sie wenige Tage später, dass Unbekannte mit den Daten aus ihrem Ausweis eine Wohnung in Island zur Miete anboten. Über den Betreiber des Onlineportals konnten die betrügerischen Anzeigen gelöscht werden. Die Polizei Kaiserslautern hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell