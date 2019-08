Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pferdezubehör gestohlen - Wer kann helfen?

Reichenbach-Steegen (ots)

Wer glaubt, Einbrecher und Diebe hätten es nur auf Häuser und Wohnungen abgesehen, der täuscht sich. Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zugang in einen Reitstall in Reichenbach-Steegen. Dort klauten sie Pferdehalfter und weiteres Pferdezubehör. Die Ermittlungen laufen. Wer Angaben zur Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2250.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell