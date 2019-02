Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Koblenz (ots)

Am 13.02.2019 kam es gegen 09.20 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde (Prellungen). Dieser war auf dem Berliner Ring aus Richtung Realschule kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Eine Pkw-Fahrerin bog aus der Gothaer Straße nach links in den Berliner Ring ein, ohne die Vorfahrt des Zweiradfahrers zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde nach ärztlicher Behandlung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

