POL-D: Stockum - Kontrolle über Fahrzeug verloren: Pkw landet auf der Seite - Fahrer schwer verletzt - Verdacht auf Trunkenheitsfahrt

Düsseldorf (ots) - Stockum - Kontrolle über Fahrzeug verloren: Pkw landet auf der Seite - Fahrer schwer verletzt - Verdacht auf Trunkenheitsfahrt

Samstag, 10. November 2018, 7.17 Uhr

Schwer verletzt wurde am Samstagmorgen ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Stockum. Er hatte während der Fahrt die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der linken Seite liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Der 26-Jährige fuhr um 7.17 Uhr mit seinem GM Daewoo vom Verteiler Nordstern auf die Danzigerstraße in Richtung Düsseldorf. Bei regenasser Fahrbahn verlor er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es überschlug sich und blieb auf der linken Seite liegen. Der 26-Jährige konnte sich selbst befreien. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

