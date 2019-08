Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betriebsferien: Diebe räumen Firmenwagen aus

Rodenbach (Verbandsgemeinde Weilerbach) (ots)

Unbekannte haben den Urlaub eines Handwerkers zum Diebstahl genutzt und aus seinem Auto hochwertige Werkzeuge gestohlen. Der Firmenwagen stand seit Mitte Juli auf einem Betriebsgelände in der Straße Am Tränkwald. Am Mittwoch bemerkte der Mann, dass aus seinem Firmenwagen unter anderem Handkreissägen, Bohrmaschinen und Nagelpistolen fehlten. Diebe schlugen eine Seitenscheibe des Autos ein und stahlen das Werkzeug. Der Schaden dürfte circa 15.000 Euro betragen. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Montag, 15. Juli, und Mittwoch, 31. Juli, Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell