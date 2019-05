Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Bäckerei: Unbekannte Täter fliehen mit Tresor; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt im Forstbachweg in Niestetal ein, hebelten den Tresor einer Bäckereiverkaufsstelle aus der Wandverankerung und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Einbruchsdelikte zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie eine Mitarbeiterin der Bäckereifiliale den ermittelnden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei berichtete, müssen die unbekannten Täter in der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, auf Montag, 4:30 Uhr, in den Lagerraum der Verkaufsstelle eingebrochen sein. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Zunächst entwendeten sie dort eine Spardose mit Trinkgeldeinnahmen in unbekannter Höhe bevor sie in dem Lagerraum den kleineren Tresor aus der Wandverankerung hebelten. Mit dem Tresor und dem darin befindlichen Bargeld kletterten sie wieder über das Fenster ins Freie. Die unbekannten Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Ermittler des K21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Lebensmittelmarktes im Forstbachweg in Niestetal Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise auf die Einbrecher oder evtl. sogar ein Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.:0561- 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

