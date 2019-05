Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer stößt bei Fahrstreifenwechsel gegen Auto, stürzt und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer verursachte am Sonntagvormittag auf der Kurt-Wolters-Straße beim Fahrstreifenwechsel einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem Pkw, gegen den der Unbekannte gestoßen war, war ein Kratzer und ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können. Der Mann, der mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs war, soll ca. 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhäutig sein, eine Glatze und einen Bart haben sowie ein grünes T-Shirt und eine blaue Hose getragen haben.

Der 45-jährige Autofahrer aus Vellmar hatte die Kasseler Polizei am Sonntag, gegen 10:45 Uhr, wegen des Unfalls in die Kurt-Wolters-Straße gerufen. Wie er gegenüber der eingesetzten Streife des Polizeireviers Mitte angab, war er mit seinem Renault Laguna auf dem linken Fahrstreifen der Kurt-Wolters-Straße in Richtung Holländischer Platz unterwegs. Der Radfahrer sei auf dem rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung gefahren und habe kurz nach der Artilleriestraße plötzlich und ohne zu gucken den Fahrstreifen nach links gewechselt. Dabei stieß er gegen den Renault und stürzte anschließend. Als der 45-Jährige ausstieg und sich nach dem Wohlergehen das Radfahrers erkundigte, habe dieser angegeben, nicht verletzt worden zu sein. Anschließend habe er das Fahrrad in Richtung des Uni-Geländes geschoben und sei dort mit drei bis vier weiteren Personen, die er offenbar kannte, verschwunden. Die von den Beamten eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Unfallverursacher blieb anschließend ohne Erfolg.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den beschriebenen Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

