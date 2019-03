Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vollsperrung der Landesstraße 130 in der Ortsdurchfahrt Apensen - Stader Straße - wegen dringender Reparaturarbeiten

Stade (ots)

Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Am dem heutigen Vormittag 10:00 h musste die Fahrbahn der L 130 (Stader Straße) Ortsdurfahrt Apensen wegen einer dringenden Reparatur am Kreisel in der Ortsmitte L 130 / L 127 voll gesperrt werden.

Eine Umleitungsstrecke über die Gemeindestraße und die L 127 - Buxtehuder Straße - ist ausgeschildert.

Eine Durchfahrt von Grundoldendorf kommend durch den Kreisel in der Ortsmitte ist nicht möglich.

Die Sperrung wird am 15.03.2019 bis ca. 9:00 Uhr wieder abgebaut.

