Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 41-jährige Autofahrerin nach Verkehrsunfall im Stader Stadtgebiet verstorben

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend kam es gegen 22:30 h in der Bremervörder Straße in Stade zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Autofahrerin ihr Leben verlor.

Die Frau aus Heinbockel war zu der Zeit mit ihrem Toyota Corolla in aus Richtung Bundesstraße 73 kommend in Richtung Innenstadt unterwegs und dann nach dem Passieren der Brücke über die Bahnstrecke Stade-Cuxhaven in der darauffolgenden leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen dortigen Straßenbaum geprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW zurück auf die Fahrbahn in Richtung Innenstadt geschleudert und drehte sich dabei mehrfach um die eigene Achse. Dabei wurde die 41-Jährige aus dem PKW geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und den Rettungsdienst wurde die Frau ins nahegelegene Elbeklinikum eingeliefert. Die dortigen Ärzte konnten das Unfallopfer trotz aller Bemühungen dann aber nicht mehr retten, die Frau erlag kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

Der 1. Zug der Feuerwehr Stade wurde alarmiert und sicherte das Unfallfahrzeug, leuchtete die Unfallstelle aus und nahm auslaufende Betriebsstoffe aus dem völlig zerstörten Fahrzeugwrack auf.

Die Bremervörder Straße musste für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt werden, der Verkehr konnte mit Hilfe der Feuerwehr örtlich umgeleitet werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es dabei aber nicht.

Der Toyota Corolla wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zur Fahrweise der Toyotafahrerin vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

