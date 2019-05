Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutige Hausbewohner erwischen Einbrecher auf frischer Tat und halten ihn fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am Samstag brach ein 41-Jähriger in einen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Schwander-Straße in Kassel ein. Der Einbrecher war dem geschädigten Kellerinhaber zuvor im Hausflur aufgefallen. Als dieser dem Unbekannten kurz darauf in den Keller folgte, musste er feststellen, dass der Mann bereits seinen Kellerverschlag aufgebrochen hatte. Zusammen mit anderen Hausbewohnern hielt er den Einbrecher bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten des Kasseler Polizeireviers Mitte fest. Nun muss sich der hinreichend polizeibekannte 41-Jährige aus Kassel wegen versuchten Einbruchdiebstahles verantworten.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten ermitteln konnten, war der Geschädigte am Samstag, gegen 12:00 Uhr, auf den unbekannten Mann aufmerksam geworden. Noch nichts "Böses" ahnend ging er zunächst in seine Wohnung. Da es am Vortag aber bereits zu einem Kellereinbruch in dem Mehrfamilienhaus gekommen war und der Unbekannte dem Hausbewohner merkwürdig vorkam, entschloss dieser sich, nochmal zurückzugehen. Dabei bemerkte er die nun offenstehende Kellerzugangstür. Im Keller musste der Geschädigte dann feststellen, dass der Verdächtige seinen Kellerverschlag aufgebrochen und bereits einen darin befindlichen Schank beschädigt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Diebesgut konnte der Einbrecher nicht mehr erbeuten, da ihn der Geschädigte auf frischer Tat ertappte und er durch mutige Hausbewohner festgehalten worden war. Die gerufene Polizeistreife von Revier Mitte nahm den Tatverdächtigen mit auf die Wache. Inwieweit ein Tatzusammenhang zu dem Einbruch am vergangenen Freitag besteht, ist nun Gegenstand anschließender Ermittlungen, die durch die zuständigen Ermittlungsbeamten des Polizeireviers Mitte getätigt werden. Da keine Haftgründe gegen den 41-Jährigen vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Tabea Spurek Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell