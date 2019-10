Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen an zwei Kraftfahrzeugen

Uslar (ots)

(cho) Im Uslarer Wohngebiet Eichhagen kam es von Samstag, den 05.10.2019, zwischen 19:30 Uhr und Sonntag, den 06.10.2019, 09:30 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei ordnungsgemäß abgeparkten Fahrzeugen. An einem in der Leipziger Straße abgestellten Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel samt Gehäuse vollständig beschädigt. Bei einem weiteren Fahrzeug, welcher in der Breslauer Str. abgeparkt stand, wurde das Spiegelglas des linken Außenspiegels mittels unbekannten Gegenstands beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei Uslar bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05571/ 926000 zu melden.

