Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Münzgeld

Uslar (ots)

(CHo)Unbekannte Täter hebelten im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, am Erlebniswald in Schönhagen einen Kassenautomaten auf und entwendeten Münzgeld. Wie hoch der Entwendungsschaden ist, wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel. 05571/926000.

