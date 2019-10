Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Uslar (ots)

(cho) Ein 36-Jähriger aus Uslar besuchte am Sonntag, den 06.10.2019, gegen 11:20 Uhr, den geöffneten Rewe-Markt in der Stiftstraße. Als dieser mit seinem Einkauf gegen 11:40 Uhr zu seinem ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden vorne links am Stoßfänger fest. Ein möglicher Verursacher war allerdings nicht mehr vor Ort. Die Polizei geht von einem Schaden von circa 1500 Euro aus. Wer Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05571/926000 bei der Polizei Uslar zu melden.

