Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Geschäft

Schmuck entwendet

Gronau (ots)

In der Nacht zum Montag warfen Einbrecher gegen 01.35 Uhr mit Steinen zwei Schaufensterscheiben eines Geschäfts für den An- und Verkauf von Gold und Silber ein. Durch die Löcher in den Scheiben gelangten die Täter an die Auslage und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

