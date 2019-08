Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der L 572 zwischen Stadtlohn und Südlohn

Nach der Bergung der Fahrzeuge und den Aufräumungsarbeiten wurde die Sperrung gegen 10:30 Uhr aufgehoben. Vorausgegangen war ein Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Gescher hatte am Montagmorgen die L 572 von Stadtlohn kommend in Richtung Südlohn befahren. Dabei zog er einen mit einem Gebrauchtwagen beladenen Autotransportanhänger. Etwa zwei Kilometer nach Stadtlohn schaukelte sich der Autotransportanhänger auf und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Gegen 08:35 Uhr prallte er seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw eines 54-jährigen Lkw-Fahrers aus Goch, riss dabei vom Zugfahrzeug ab und kam auf dem Grünstreifen, halb im Graben liegend, zum Stillstand. An dem aufgeladenen Gebrauchtfahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt. Der Autotransportanhänger samt seiner Ladung und auch der Lkw mussten abgeschleppt werden.

