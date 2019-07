Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

Zell (ots)

Am 25.07.2019 kam es in der Zeit zwischen 18:00 und 19:30 Uhr, auf dem Lindenplatz in Bullay, zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf. Bei dem PKW wurde die rechte Rücklichtabdeckung eingeschlagen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell: 06542/98670

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542/98670

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell