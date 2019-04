Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Enkeltrick in gleich vier Fällen erfolgreich abgewehrt!

Lahnstein (ots)

Vier Fälle mit dem sogenannten "Enkeltrick" wurden in der letzten Woche in der Region gemeldet. Glücklicherweise scheiterten alle Versuche auf Grund der schnellen und guten Reaktionen der älteren Mitbürger. Per Telefon wurden sie mit "Hallo Oma, hallo Opa" begrüßt und mit der Bitte konfrontiert, höhere Geldbetrage von ihren Konten abzuheben. Diese sollten etwa eineinhalb Stunden später abgeholt werden. Bei allen vier Fällen brachen die Angerufenen das Telefonat ab, da ihnen die Situationen seltsam vorkamen.

Es wird daher weiterhin eindringlich vor der sogenannten "Enkeltrick-Masche" gewarnt. Die Opfer sind zumeist ältere Menschen. Die Betrüger täuschen vor sich in Notlagen zu befinden und überreden die Opfer ihnen höhere Geldbeträge zu überlassen. Dieser Geldbetrag wird durch einen Boten abgeholt.

Die bisherigen Opfer gaben an, dass der Anrufer deutsch ohne Akzent spricht und sie in Gespräche verwickelt.

