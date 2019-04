Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein Zeitraum Fr., 12.04.2019, 06:00 Uhr - So., 14.04.2019, 10:00 Uhr

Lahnstein (ots)

Im genannten Zeitraum wurden im Dienstgebiet der PI Lahnstein 11 Strafanzeigen u.a. wegen Betruges, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Diebstahls, sowie 11 Verkehrsunfälle aufgenommen. Mit Ausnahme eines Verkehrsunfalls blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.

Lahnstein

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 13.04.2019 gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der B260 von Lahnstein in Fahrtrichtung Friedrichsegen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Auf Höhe des dortigen Campingplatzes mussten mehrere Verkehrsteilnehmer aufgrund eines Linksabbiegers verkehrsbedingt warten. Ein 32-jähriger Fahrer eines schwarzen Geländewagens erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihm wartenden roten Volvo auf. Durch den Aufprall wurde der Volvo wiederum auf den davor wartenden BMW aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der 44-jährige Fahrer des Volvo leicht verletzt und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. An allen drei beteiligten PKW entstand Sachschaden. Diese waren jedoch weiterhin fahrbereit.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, den 12.04.2019 im Zeitraum 11:00 - 20:20 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW, einen grauen BMW Active Tourer auf dem Parkplatz des LIDL Supermarktes in der Koblenzer Straße in Lahnstein. Wieder zuhause stellte er einen frischen Schaden am hinteren rechten Kotflügel seines PKW fest. Zeugen die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den verantwortlichen Fahrer/die verantwortliche Fahrerin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

Dreister Diebstahl eines Zeitungsausträger Wagens

Am Freitag, den 12.04.2019 gegen 12:30 Uhr wurde der Wagen einer Zeitungsausträgerin durch eine unbekannte männliche Person entwendet. Die Geschädigte stellte ihren leeren Wagen in der Wilhelmstraße auf Höhe der Hausnummer 69 ab und trug die letzten Zeitungen aus. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte sah sie noch, wie eine männliche Person mit kurzen schwarzen Haaren, bekleidet mit einem blauen Pullover und einer dunkelblauen Jeans den Wagen nahm und diesen wegschob. Zeugen die weitergehende Hinweise hierzu angeben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-9130





