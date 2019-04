Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Wochenendmeldung (12.04.-14.04.19)

Koblenz (ots)

Pfalzfeld, Nenzhäuserhof:

Am Freitag Nachmittag entdeckte eine Spaziergängerin auffällige rote Körnchen auf einem Feldweg. In unmittelbarer Nähe lag Verpackungsmaterial mit der Aufschrift "Rattengift". Hundebesitzer werden um Aufmerksamkeit gebeten. Hinweise an die PI Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Boppard, Herschwiesen:

Am späten Freitag Nachmittag geriet eine Sauna in einem Privathaus in Brand. Trotz ordnungsgemäßer Bedienung entfachte sich nach dem Ausschalten der Sauna ein Feuer. Ursächlich dürfte nach ersten Einschätzungen ein technischer Defekt gewesen sein. Rauchmelder machten frühzeitig auf die Brandentwicklung aufmerksam und es kamen keine Personen zu Schaden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Boppard und Buchholz waren im Einsatz.

