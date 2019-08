Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Zwei Pedelecs vor Gaststätte gestohlen

Bocholt-Barlo (ots)

Am Samstag wurden zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr zwei Pedelecs im Gesamtwert von ca. 6.000 Euro gestohlen. Die Räder standen vor einer Gaststätte an der Barloer Ringstraße. Es handelt sich um ein Damen- und ein Herrenrad - jeweils schwarze Rose E-Bikes. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

