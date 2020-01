Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

In der Zeit vom 12.01. bis zum 15.01. brachen unbekannte Täter einen Haustür-Schließzylinder Am Dorfplatz auf und gelangten so ins Haus ein. Sie durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse, während sich der Besitzer im Tatzeitraum nicht im Hause befand. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Altena (Telefon 02352/9199-0) entgegen.

