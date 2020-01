Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diverse Einbrüche

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gab es in Meinerzhagen mehrere Einbrüche. An der Straße Redlendorf ist ein Unbekannter zwischen 0.20 und 0.45 Uhr in einen grauen Skoda Roomster eingedrungen. Er nahm ein Schleifwerkzeug an sich. In der Genkeler Straße gab es in derselben Nacht Einbrüche in zwei nebeneinander stehende Fahrzeuge: einen roten Polo und einen weißen Ford Kuga. Die Täter nahmen Akku, Bargeld und ein mobiles Navigationsgerät an sich. Außerdem interessierten den Täter diverse Tabakerzeugnisse und -utensilien. Ein paar Häuser weiter wurde eine Garage geöffnet und durchsucht. Es fehlt jedoch nichts. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang mit einer verdächtigen Feststellung in der betreffenden Nacht: Ein 30-jähriger Kiersper hatte sich an einem anderen Pkw zu schaffen gemacht und war dabei in den Aufnahmebereich einer privaten Überwachungskamera geraten. Einen weiteren Einbruch gab es an der Derschlager Straße: Dort entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend eine Einhell-Bohrmaschine aus einem geparkten Opel Combo. Auch dort werden Aufnahmen aus einer Video-Überwachung ausgewertet.

Mit schwerem Werkzeug müssen in der Nacht zum Mittwoch Einbrecher in der Dr.-Deisting-Straße in Kierspe angerückt sein. Sie knackten ein Vorhängeschloss an einem Kellerraum und entwendeten dort eine Kettensäge. Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen verschafften sich Unbekannte an der Montigny-Allee Zugang zu einer Baubude. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

