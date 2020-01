Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 18.08 Uhr löste die Alarmanlage eines Hauses in der Steubenstraße aus. Der Geschädigte stellte Hebelspuren an seiner Terrassentür fest. Die Täter hatten die Tatörtlichkeit mit Auslösung der Alarmanlage verlassen, ohne ins Haus einzudringen. Es entstand Sachschaden.

Am Grüner Weg waren die Einbrecher erfolgreicher. Hier waren sie in der Zeit von 17.15 und 20 Uhr unterwegs und brachen eine Balkontür auf. Sie durchsuchten die Wohnung der 75-jährigen Geschädigten und stahlen Bargeld. Auch hier entstand Sachschaden.

Am Theodor-Heuss-Ring brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in ein Bürogebäude ein. Sie durchsuchten die Räume, nachdem sie u.a. die Bürotür aufgehebelt hatten. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

