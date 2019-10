Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Nachtrag zur PM "Einbruch in KiTa in Herrnburg..."

Herrnburg (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete das Amtsgericht Wismar gestern Untersuchungshaft gegen zwei Männer an, die im Verdacht stehen, in eine Kindertagesstätte in Herrnburg eingebrochen zu sein.

Am 21. Oktober 2019 waren zunächst unbekannte Täter in eine Kita in Herrnburg eingebrochen. Nach einem Zeugenhinweis konnten fünf Tatverdächtige im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen bereits kurz nach der Tat durch Beamte der Landespolizei S-H festgenommen werden (s. Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 22. Oktober 2019, www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4410377).

