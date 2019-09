POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/ Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Polizei Coesfeld

Die Polizei bittet Zeugen, die am Donnerstag, 5. September, gegen 13.20 Uhr auf dem K+K-Parkplatz an der Oberstraße in Südkirchen einen Unfall samt anschließender Unfallflucht beobachtet haben, sich zu melden. Beim rückwärts ausparken waren ein weißer Pkw und ein grauer VW Golf zusammengestoßen. Im Golf saßen eine Südkirchenerin und zwei kleine Kinder. Die Fahrerin des weißen Wagens soll eine ältere Dame gewesen sein. Diese fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte ans Verkehrskommissariat in Dülmen: 02594/7930

