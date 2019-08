Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schiebender Radfahrer verletzt

Papenburg (ots)

Am Montag vergangener Woche ist es an der Dechant-Schütte-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz nach 23 Uhr schob ein Radfahrer sein Pedelec vom Hauptkanal kommend, in Richtung Richardstraße. Bei Überqueren der Dechant-Schütte-Straße wurde das Hinterrad des Pedelecs von einem bislang unbekannten Auto erfasst. Der schiebende Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

