POL-EL: Lingen - 10.000 Besucher auf Musikfestival "Lautfeuer"

Die Lingener Polizei zieht nach dem Musikfestival "Lautfeuer" eine positive Bilanz.

Insgesamt haben rund 10.000 Besucher an zwei Tagen auf dem Veranstaltungsgelände an der Schüttorfer Straße ein ruhiges Festival gefeiert. Am Freitag startete der Zulauf der rund 5500 Zuschauer aufgrund des Wetters erst am späten Nachmittag. Während des gesamten Wochenendes schlichtete die Polizei mehrere Streitigkeiten und leitete insgesamt acht Strafanzeigen wegen Körperverletzungen und drei Diebstahlsanzeigen ein. Durch den Sanitätsdienst waren mehrere Hilfeleistungen nötig. Eine junge Frau stürzte von der Bühne und wurde von umstehenden Personen unbeabsichtigt getreten. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Auch das Jugendamt der Stadt Lingen war an beiden Veranstaltungstagen vor Ort und führte gemeinsam mit der Polizei Jugendschutzkontrollen durch.

Während der Abreise am Sonntag kontrollierte die Polizei im Lingener Stadtgebiet zahlreiche PKW-Fahrer. Dabei standen sechs Autofahrer unter Drogen-, drei Fahrer unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Verfahren wurden auch hier eingeleitet.

