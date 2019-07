Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Quadfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Selm (ots)

Am Freitagabend, 19.07.2019, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 48jähriger Olsberger mit seinem Quad die Olfener Straße in Selm in Richtung Bahnhof. In Höhe Haus Nr. 44 geriet er mit seinem Gefährt in den Gegenverkehr , wo er mit dem PKW einer 27jährigen Oer-Erkenschwickerin kollidierte, die mit ihrem Opel Astra die Olfener Straße in Richtung Olfen befuhr. Das Quad riss an dem PKW die hintere Stoßstange ab, fiel auf die Seite und rutschte in einen Gartenzaun. Während die PKW-Insassen unverletzt blieben, verletzte sich der 48jährige schwer. Er wurde vor Ort von einem zufällig anwesenden Arzt erstversorgt und anschließend mittels eines Rettungswagens dem Krankenhaus Lünen zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

