Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrraddiebstahl

Lahnstein (ots)

Am Samstagmorgen meldete eine Anwohnerin, dass im Brunnen auf dem Europaplatz ein Fahrrad liegen würde. Ein Abgleich der Rahmennummer des Herrenrades der Marke Pegasus ergab, dass das Fahrrad im Mai letzten Jahres gestohlen worden war. Die Polizei Lahnstein hofft nun auf Hinweise auf Personen, die im in Frage kommenden Zeitraum mit einem Fahrrad in Bereich des Europaplatzes gesehen wurden.

