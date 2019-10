Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer erfasst Radfahrerin - 18-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Beim Abbiegen von der Rohrbacher Straße in die Poststraße achtete am Mittwochmittag gegen 14 Uhr ein 43-jähriger Toyota-Fahrer nicht auf eine auf dem Fahrradstreifen ordnungsgemäß fahrende 18-jährige Radfahrerin und erfasste diese. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn zog sich die Heidelbergerin leichte Verletzungen zu, wurde an der Unfallstelle erstbehandelt und danach in ein Krankenhaus eingeliefert.

An Auto und Fahrrad entstand Schaden von über 1.000 Euro. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

