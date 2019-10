Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld, Rhein-Neckar-Kreis: Sandsteinsockel beschädigt - Zeugen gesucht

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den Sandsteinsockel eines Metalltores an einer Grundstückseinfahrt in Wilhelmsfeld, indem er mit seinem noch unbekannten Fahrzeug dagegen fuhr. Durch die Beschädigung ließ sich das Tor nicht mehr schließen. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd (06223-9254-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Lukas Johst

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell