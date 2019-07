Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken Unfall verursacht und versucht sich aus der Verantwortung zu stehlen

Mannheim (ots)

Am Samstag kurz vor 04.30 Uhr wartete ein Taxi mit eingeschaltenem Warnblinklicht auf dem linken Streifen der Kunststraße in Höhe O7, 25 auf Fahrgäste. Ein von hinten kommender VW, Polo fuhr auf das Taxi auf, fuhr im Anschluss einige Meter weiter und parkte am linken Fahrbahnrand.

Beim Eintreffen der verständigten Streifenwagenbesatzung gab sich zunächst eine Frau als Fahrerin des VW Polos aus, worauf der Taxifahrer die Beamten drauf hinwies, dass nicht die Frau, sondern ein etwa 15 Meter entfernt stehender Mann den Unfall als Fahrer verursacht hätte. Beim Annähern an den Mann, wollte dieser in Richtung Wasserturm davonlaufen und blieb erst nach Aufforderung der Beamten stehenzubleiben, stehen.

Ein bei dem 21-jährigen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille.

Es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

