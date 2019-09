Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Neuhausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Worms (ots)

Am Sonntag, 30.09.2019, kontrollieren gegen 02:15 Uhr Beamte der Polizei Worms den Fahrer eines Golfs im Bereich der Von-Steuben-Straße. Der 35-jährige Mann händigt den Beamten einen ausländischen Führerschein aus, obwohl er bereits seit mehreren Jahren in Deutschland einen so genannten "ordentlichen Wohnsitz" hat.

Ausländische Führerscheine verlieren ihre Gültigkeit im Inland, werden diese nach sechs Monaten Aufenthalt nicht umgeschrieben. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

