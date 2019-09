Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Ein 37 jähriger LKW-Fahrer versuchte am Freitagabend mit seiner Zugmaschine mit Auflieger in der Wonsamstraße in Worms zu wenden. Hierbei touchierte er eine Vielzahl von geparkten Fahrzeugen und fuhr sich letztlich so fest, dass ein Weiterkommen nur durch das Umsetzen eines anderen PKW ermöglicht werden konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Durch eine entnommene Blutprobe muss nun der Promillewert ermittelt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde vorerst beschlagnahmt.

