Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Karl-Marx-Siedlung - Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 22.09.2019, bis Mittwoch, 25.09.2019, brechen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Karl-Marx-Siedlung ein. Vermutlich über ein Dachfenster steigen die Einbrecher in das Gebäude ein. Sie entwenden ca. 500 Euro Bargeld und flüchten über die Terrasse. Die Eigentümer des Hauses sind länger abwesend, weshalb der Einbruch zunächst unbemerkt bleibt.

Täterhinweise liegen aktuell keine vor. Es wurde eine intensive Spurensuche durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, die sich am Wochenende in der in der Karl-Marx-Siedlung aufgehalten haben, wird gebeten, sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

