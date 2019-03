Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Wohnungseinbrüche in einem Mehrfamilienhaus

Geilenkirchen (ots)

Am Dienstagvormittag (12. März) brachen unbekannte Täter zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Dammweg auf. Die Räume wurden durchwühlt und aus den Wohnungen zwei Laptops, ein Tablet sowie zwei Flaschen alkoholischer Getränke gestohlen.

