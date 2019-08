Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Seit 40 Jahren Polizist

Kriminalhauptkommissar Dietmar Piezonka wurde am 1. August 1979 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der Ausbildung und einer Verwendung im Streifendienst wechselte er am 1. Januar 1989 zur Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Koblenz. Seit dem 1. Juni 1991 ist er Angehöriger des Polizeipräsidiums Trier, wo er bei verschiedenen kriminalpolizeilichen Dienststellen eingesetzt wurde. Zwischenzeitlich war Kriminalhauptkommissar Pietzonka zwei Jahre als Fachberater bei der Entwicklung einer polizeilichen IT-Anwendung tätig. Seit dem 28. Mai 2015 leitet der Beamte den Stabsbereich Information und Kommunikation beim Polizeipräsidium Trier.

