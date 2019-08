Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sicher leben - Informationsveranstaltung der Polizei

Morbach (ots)

Was mache ich, wenn auf meinem Konto unerlaubte Abbuchungen sind? Wie reagiere ich bei betrügerischen Anrufen? Wie sichere ich mein Anwesen gegen Einbruch? Über diese und viele andere Themen informiert Gerhard Schreiner vom Zentrum polizeiliche Prävention am Mittwoch, 11. September, um 19.30 Uhr im Morbacher Rathaus. Der Präventionsexperte wird Tipps zum Einbruchschutz geben, über den Schutz vor Betrugsmaschen informieren und Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantworten. Daneben können auch individuelle Beratungstermine vereinbart werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für jede Altersgruppe geeignet und kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Schauen Sie einfach mal rein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell