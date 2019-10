Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Brennendes Auto löst Einsatz der Feuerwehr aus

Mannheim-Schönau (ots)

Großes Pech hatte am Mittwochmittag gegen 15 Uhr ein 41-jähriger Mann in Mannheim Schönau. Der Mann stellte seinen Golf im Max-Winterhalter-Ring ab. Kurze Zeit später wurde er darauf hingewiesen, dass starker Rauch aus seinem Fahrzeug kommen würde. Anscheinend hatte ein technischer Defekt in der Elektrik des Armaturenbrettes den Brand ausgelöst, der sich schnell auf den Innenraum ausbreitete. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen zur Stelle und konnte den Brand löschen. Glücklicherweise kamen durch den Brand keine Personen zu Schaden.

