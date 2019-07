Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190704 - 716 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (03.07.2019) konnte die Frankfurter Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen einen 36-jährigen Einbrecher festnehmen.

Gegen 20.40 Uhr alarmierte ein 50-jähriger Mann die Polizei, da er sehen konnte, wie ein Unbekannter in der Mainluststraße ein Fenster einschlug und auf diese Weise in eine Wohnung einstieg. Bepackt mit allerlei elektronischen Geräten, einem Fahrrad, Schmuck usw. begab sich der Täter schließlich in den Fahrstuhl des Hauses. Unten angelangt, wurde er von der Polizei in Empfang genommen. Es klickten die Handschellen und die Beute wurde sichergestellt.

Der 36-jährige Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

