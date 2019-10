Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/BAB 5: Verkehrsunfall mit Schwerlast-Autokran und Lkw-Anhänger-Gespann

Kronau/BAB 5 (ots)

Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der A 5 in Höhe Kronau. Ein 39-jähriger Mann fuhr gegen 12.20 Uhr an der Anschlussstelle Kronau auf die A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg auf. Kurz nach dem Wechsel auf die rechte Fahrspur fuhr er einem im Baustellenrückstau stehenden Lkw-Anhänger-Gespann eines 45-Jährigen auf. Dabei wurden beide Schwerfahrzeuge stark beschädigt. Das Lastwagen-Gespann wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme waren der rechte und mittlere Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 12 Kilometern Länge. Bis ca. 14.20 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell