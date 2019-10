Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 26-Jähriger bewusstlos und verletzt auf der Straße gefunden, Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 01.45 Uhr bemerkte eine Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen Mann, der in Höhe des Quadrats S 3, 6 bewusstlos am Boden lag und eine Kopfplatzwunde hatte.

Eine Rettungswagen wurde umgehend verständigt, Erste-Hilfe Maßnahmen von den Polizisten durchgeführt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Mann von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und getreten, außerdem soll er mit Reizgas traktiert worden sein.

Der stark alkoholisierte 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt suchen nun nach Zeugen des Vorfalls und oder nach Personen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese mögen sich bitte unter 0621 12580 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell