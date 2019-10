Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Unbekannter versucht in mehrere Anwesen einzubrechen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Johannes-Hoffart-Straße versuchte ein bislang Unbekannter in der Zeit von Montag, 22:30 Uhr bis Dienstag, 7:30 Uhr, in vier Mehrfamilienhäuser zu gelangen. Der Täter hatte sich jeweils an den Hauseingangstüren zu schaffen gemacht, welche sich jedoch nicht öffnen ließ. Nachdem die Versuche allesamt scheiterten, flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden kann auf rund 4.500 Euro beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

