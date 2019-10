Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse gestohlen

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einem 84-jährigen wurde am Dienstagmittag gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt in der Güterbahnstraße die Geldbörse gestohlen.

Er wurde beim Verlassen des Marktes von einem bisher unbekannten Mann angesprochen. Dieser bedrängte ihn körperlich und wedelte dabei mit einem Zettel herum, auf den eine Telefonnummer notiert war. Er sprach in gebrochenem Deutsch über ein Telefon. Als der Geschädigte deutlich machte, dass die Annäherung zu unterlassen sei, entfernte sich der Unbekannte zusammen mit einem anderen, ebenfalls noch unbekannten Mann. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte, dass ihm die Geldbörse gestohlen wurde. Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Täter: ca. 1,85 m groß und dick. Begleiter: ca. 1,60 m groß und schlank, dunkle Haare, dunkle Kleidung.

Wer Hinweise zu den oben genannten Personen geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach (06271-9210-124) zu melden.

