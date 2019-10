Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Gast verlässt Lokal ohne zu bezahlen und stiehlt Geldbeutel - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstagabend in einem Restaurant in der Bauamtsgasse ereignet hat. Ein bislang unbekannter Mann betrat kurz vor 22 Uhr das Lokal und gab eine Bestellung auf. Als einer der Angestellten den Gastraum kurzzeitig verließ, nutzte der Unbekannte offenbar den unbeobachteten Moment und entwendete hinter dem Tresen einen Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro. Anschließend verließ er mit dem Diebesgut und ohne seine Rechnung zu begleichen die Gaststätte und flüchtete in unbekannte Richtung. Laute Aussage eines Angestellten, habe sich der Unbekannte bereits am Vortag in der Gasstätte aufgehalten. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

