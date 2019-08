Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 12.08.2019, zwischen 18:00 und 19:00 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Lindelbrunnstraße, zu einem Geldbeuteldiebstahl. Beim Einkaufen wurde ein 25-jähriger Mann von einer bislang unbekannten Frau angerempelt. Während sich die Frau für ihr Verhalten entschuldigte, ging eine weitere unbekannte Frau an dem Geschädigten vorbei und entnahm aus der Umhängetasche, die Geldbörse des jungen Mannes. Mit der Kreditkarte des Geschädigten wurde versucht an einem Automaten Geld abzuheben. Die Remplerin wird wie folgt beschrieben: 30 Jahre alt, schlank, circa 165cm groß, schulterlange strohige blonde Haare. Die mutmaßliche Diebin wurde als etwas jünger beschrieben. Hinweise zur Identität der beiden Frauen werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.

