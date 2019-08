Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Mit zwei Bier 2,11 Promille erreicht?

Germersheim (ots)

Weil er in Schlangenlinien durch Germersheim fuhr, ist am Mittwochabend gegen 21:10 Uhr ein Autofahrer einer Streife aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch. Auf Nachfrage gab der 32-jährige Fahrzeugführer an, zwei Bier getrunken zu haben. Letztendlich war das Ergebnis des Atemalkoholtests 2,11 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

