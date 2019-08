Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, B38, 14.8.19, 17.40 Uhr Verkehrsunfall mit 4 Pkw

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw kam es am frühen Mittwochabend gegen 17.40 Uhr auf der B38 Höhe Einmündung Flugplatzgelände Ebenberg. Alle Pkw befuhren die B38 von der Autobahn kommend in Richtung Westen. Ein Pkw bremste zum Abbiegen auf die Straße zum Flugplatzgelände ab. Die beiden unmittelbar folgenden Pkw erkannten dies und verringerten deutlich die Geschwindigkeit. Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies nicht und fuhr auf die fast zum Stillstand gekommenen Pkw auf. Durch die Kollision wurden die drei vor ihm befindlichen Pkw ineinander geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000.--EUR. Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

