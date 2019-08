Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zweiradfahrerin leicht verletzt

Birkenhördt B 427 (ots)

Am Dienstag, 13.08.19, um 13:00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Leichtkraftrades die B 427 von Bad Bergzabern kommend in Richtung Birkenhördt. Aufgrund einer eingerichteten Baustellenampel, welche Rotlicht zeigte, musste die 17-Jährige abbremsen. Hierbei geriet sie ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. an dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von 500.- Euro.

